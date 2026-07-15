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ಸದ್ಯ ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಟ-ನಟಿಯರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಗೌರವ್‌ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗಿರುವ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 15, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:08 PM IST
ಸದ್ಯ ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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