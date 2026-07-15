/ ಸದ್ಯ ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ

Akanksha Chamola reveals : ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ʻಲಾಕಪ್ ಸೀಸನ್ 2’ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾ ಖಾನ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತಮ್ಮ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮೂಡಿದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಹಂಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ತಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ವರುಣ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅದು ಗಂಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ, ಸದ್ಯ ನನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ನನಗಿದ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಡಮೇಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, "ಸದ್ಯ ನಾನು ಡಿವೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಿರುತೆರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.