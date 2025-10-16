English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಶೋಭಿತಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ..ʼ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ!

ʼಶೋಭಿತಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ..ʼ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ!

 Akkineni Nagarjuna comment: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 16, 2025, 12:52 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾವ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ
  • ಆದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಸೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon6
Kantara Baidi
ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
Tamarind Seeds
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
ʼಶೋಭಿತಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ..ʼ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ!

Nagarjuna Sobhita bond: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾವ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಸೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಾಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ʼಶೋಭಿತಾ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಗಳು ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳೇ ಸೊಸೆʼ ಎಂದು ಅವರು 'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳು. ಇಬ್ಬರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶೋಭಿತಾ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಹುಚ್ಚರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ನಟನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು.. 2018 ರ 'ಗೂಡಾಚಾರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಭಿತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾಗ್ ಅವರು ಮಾರುಹೋಗಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 65000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಈಕೆಯ ಪತಿ ಈಗ ಪರರ ದೈವ.. 

ಇನ್ನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಾಹವಾದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದರು. ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧನುಷ್ ಎದುರು 'ಕುಬೇರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾಗ್ ಟಬು ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್100' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.. ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಚೈತು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ 'ಕಿಂಗ್100' ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆ ಶೋಭಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 65000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಈಕೆಯ ಪತಿ ಈಗ ಪರರ ದೈವ.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nagarjuna AkkineniNaga ChaitanyaSobhita DhulipalaNagarjuna Sobhita bondNaga Chaitanya wedding

Trending News