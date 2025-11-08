English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್! ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಪತ್ನಿಯ ನಡೆಯೇನು?

ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್! ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಪತ್ನಿಯ ನಡೆಯೇನು?

Akshay Kumar affair: ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:39 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಟರ ಹೆಸರುಗಳು ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
  • ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
  • 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುನಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಬರ್ಸಾತ್" ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

Trending Photos

ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon11
Dashanka Yoga
ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
camera icon5
IRCTC
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon5
Mars Transit 2025
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ.. ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon8
Actress Dia Mizra
ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ.. ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್! ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಪತ್ನಿಯ ನಡೆಯೇನು?

Akshay Kumar affair: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಟರ ಹೆಸರುಗಳು ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ನಟರ ಹೆಸರುಗಳು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖಿಲಾಡಿ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್  ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಹೌದು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತು, ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುನಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಬರ್ಸಾತ್" ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಈಗ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತೇನೆʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!

ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಣಯದ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಟನ ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಬರ್ಸಾತ್" ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಬರ್ಸಾತ್" ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ನಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ "ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ"ಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಬರ್ಸಾತ್" ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಷಯ್ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದಾಗ, ಬಾಬಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ.. ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟಿ!

"ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Akshay Kumar affairPriyanka Chopra Twinkle KhannaSuneel Darshan interviewAkshay Kumar extramaritalBarsaat movie controversy

Trending News