ಅವರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸು ಅಂದರು! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌

Akshay Kumar daughter : ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಆದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಶಾಕ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:07 AM IST
    • ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
    • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ 'ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅವರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸು ಅಂದರು! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌

Akshay Kumar about daughter: ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ 'ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಶ್ಮಿ ಶುಕ್ಲಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಹಲ್, ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಳು... 

ಆಗ ಕೆಲವರು ಆಕೆಗೆ ಅದ್ಭುತ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ.. ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪುರುಷನೋ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯೋ? ಕೇಳಿದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು, ನಗ್ನ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿ. ಆಗ ಅವಳು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ.. ಎಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸೈಬರ್‌ಸ್ಪೇಸ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 7 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸೈಬರ್‌ಸ್ಪೇಸ್‌ಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೀದಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಿಂತ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ವಿನಂತಿಸಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

