bollywood love story: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ "ಪ್ಲೇಬಾಯ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಜೋಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತು. "ಧಡ್ಕನ್" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತೊಂದರೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಇಬ್ಬರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು: ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಂತರ ನಿಜವಾಯಿತು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪೋಷಕರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ನಿಜ ಜೀವನದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. "ಧಡ್ಕನ್" ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಲುಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.