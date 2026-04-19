ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಖಿಲಾಡಿ' ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಆರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆರವ್ ಇತರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ₹4,500 ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರವ್ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಆರವ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರವ್ಗೆ ಜನಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರವ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರವ್ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಆರವ್ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.
ಆರವ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರವ್ಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಆರವ್ ಈಗಲೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,500 ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮುದ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರವ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾದರೂ ಅವರ ಮಗ ಆರವ್ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರವ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರವ್ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂಡೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದನು. ಆರವ್ ಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆರವ್ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಕೋಲ್ ಮಾಂಡಿಯೇಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು 2700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರವ್ ಮಾತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹2,500 ರಿಂದ ₹2,700 ಕೋಟಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಮಗ ಆರವ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
