Ali Asgar : ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ..! ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ತೊರೆದ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಲಿ ಅಸ್ಗರ್

Ali Asgar on Kapil show : ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ’ನಲ್ಲಿ ‘ದಾದಿ’ (ಅಜ್ಜಿ) ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಗಿಸಿದ್ದ ನಟ ಅಲಿ ಅಸ್ಗರ್, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕುರಿತು ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ನಟ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶೋ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 01:44 PM IST
Ali Asgar on Kapil sharma show : ಅಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋ ತೊರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರ. ಹೌದು.. "ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೊಸತನ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನನಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ನಾನು ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಶೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಪ್ಪದ ಕಿರುಕುಳ : ಅಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಅಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಕಾಲ ಹಾಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು.

ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ : ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ನೀಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋವಿದ್ದರೂ ನಗುತ್ತಾ ನಟಿಸಿದೆ.. ಆದರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ.. ಎಂದು ಅಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

