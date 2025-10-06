ರಣಬೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್.. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಆಲಿಯಾ..!

Alia Bhatt: ಅನೇಕ ಜನರು, ಉದ್ಯಮದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾರೆಯರ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಆಲಿಯಾ ರಾಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾಟ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತನ್ನ ಪತಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ನಡುವಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೋಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮದುವೆಯಾದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನನಗೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಇಷ್ಟ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ನಂತರವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೆಂಬಲಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೌರವವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಚಾರ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅವರ ಮದುವೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1 ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ YRF ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
