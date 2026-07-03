Alpha Twitter review: ಆಲಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್, ಶಾರ್ವರಿ ನಟನೆ ಬಂಪರ್ : ಆದರೆ 'ಆಲ್ಫಾ' ಕಥೆ.. 

Alia Bhatt and Sharvari Wagh : "ಆಲ್ಫಾ" ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಇಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ರಹಸ್ಯ ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ಹಂತಕರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ (ಸೀತಾ) ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸೀತಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವಳ ತಂದೆ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ (ಖಳನಾಯಕ) ಹಂತಕಳನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸೀತಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ..? ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.
I guess people will watch this movie #Alpha for #Sharvari , #AliaBhatt doesn’t have same spark..#YRF pic.twitter.com/KV8bcfSEt1
— Vansh Arora (@BeelzebubJagga) July 3, 2026
ಆಲಿಯಾಗಿಂತ ಶಾರ್ವರಿಗೇ ಜೈ ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ : 2024 ರ "ಜಿಗ್ರಾ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ಸೋತಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾಗಿಂತ ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೇವಲ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, "ಜನ ಶಾರ್ವರಿಗಾಗಿ 'ಆಲ್ಫಾ' ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಶಾರ್ವರಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
Alpha has finally released today! The first day first show reviews are in, and people are raving about Sharvari’s performance- praising it way more than Alia Bhatt, Bobby Deol and Anil Kapoor.
Are you guys also going to watch Alpha ? #Sharvari #AliaBhatt #Alpha pic.twitter.com/xmuAkP173J
— Krisha 🌸 (@KrishaAsiagh) July 3, 2026
ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ : ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ವಿಲನ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಟನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ 'ಮೇಜರ್ ಕಬೀರ್ ಧಲಿವಾಲ್' ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಕಥೆ.
'ದಿ ರೈಲ್ವೇ ಮ್ಯಾನ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸದೇನನ್ನೂ ನೀಡಲು ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು, "ಕಥೆಯು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದಾದದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ತಿರುವುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ VFX (ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್) ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
#Alpha inside report: Review
Story: ghatiya
Screenplay: below average
VFX: bakwaas
Acting: bakwaas + ghatiya ( Specifically #AliaBhatt )
Action sequences: laughable
Overall rating: ⭐ 1/2 pic.twitter.com/GZBUMmnB77
— Babumoshai (@TeraKabil) July 2, 2026
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ "ಆಲ್ಫಾ" ಚಿತ್ರವು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನೀರಸ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 (*****) ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 (*) ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.