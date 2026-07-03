Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /Alpha Twitter review: ಆಲಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್, ಶಾರ್ವರಿ ನಟನೆ ಬಂಪರ್ : ಆದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಥೆ.. 

Alpha Twitter review: ಆಲಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್, ಶಾರ್ವರಿ ನಟನೆ ಬಂಪರ್ : ಆದರೆ 'ಆಲ್ಫಾ' ಕಥೆ.. 

Alia Bhatt Alpha review : ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ (YRF) ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ "ಆಲ್ಫಾ" ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.  ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌(ಟ್ವಿಟರ್‌) ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ "ಆಲ್ಫಾ" ಹೇಗಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 03, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:40 AM IST
Alpha Twitter review: ಆಲಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್, ಶಾರ್ವರಿ ನಟನೆ ಬಂಪರ್ : ಆದರೆ 'ಆಲ್ಫಾ' ಕಥೆ.. 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎನ್ನುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡನೀಯ: ಡಾ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು
farmers9 min ago
2
Amarnath Yatra 202633 min ago
3
Pakistan Earthquake47 min ago
4
Trisha1 hr ago
5
Anchor Aparna1 hr ago