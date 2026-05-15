Alia bhatts cannes red carpet unrecognized: ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೇನ್ಸ್ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾಭಟ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
Alia bhatts cannes red carpet unrecognized: ಸಖತ್ ಕಾನ್ಸ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದರು. ಯಾವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸದೇ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಲಿಯಾ ಭಟ್ಗೆ ಆದ ಅವಮಾನ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ (CFF) ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ಆಲಿಯಾ ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆ ತೋರಿದರು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲಿಯಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಅಸಹನೆ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಆರ್ ತಂಡಗಳು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇನ್ಸ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಭಾರತ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ (ಬಿಪಿ) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲವು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ಪಿಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ
ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಕೇವಲ ಪಿಆರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಲಿಯಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ತೆಳುವಾದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಿಯಾ ಗಂಭೀರವಾದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕರುಣೆ ಏಕೆ ನೀನು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀಯಾ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
