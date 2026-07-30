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ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 'ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ : ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ!

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'AAFA Annual Summit 2026' ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 1,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 'ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ' ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 30, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:20 PM IST
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 'ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ : ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 'ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ : ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ!
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