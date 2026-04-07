Allu Arjun father Allu Aravind: ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಿ-ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಿನಿ ಪಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಯ ಮೂವಿ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದುಕೊಂಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋವೆಲಮುಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡದೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
