ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನಟನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆತನ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿದ್ದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದ ಅವರ ನಡೆ ಅನೇಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದರೆ ಇದೇ”, “ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿನಯ ಮರೆಯದ ನಟ”, “ಭಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್” ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಯಾರು ಈ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ?
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಅವರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಸಾರಿದ್ದರು.
ಸರಳ ಜೀವನ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಟನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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