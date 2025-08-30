Allu Arjun grandmother dies : ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (Allu Arjun) ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ (Allu Kanakaratnam) ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರ ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 94 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕೋಕಾಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Ram Charan) ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Ram Charan allu kanakaratnam) ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಅವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ (allu aravind) ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾ ಬಾಬು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರ ಪತಿ, ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜುಲೈ 2004 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.