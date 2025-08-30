English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತ..! ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್

Allu Arjun grandmother death : ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರ ಪೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 30, 2025, 06:13 PM IST
    • ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (Allu Arjun) ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ನಿಧನ
    • ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕೋಕಾಪೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
    • ಅಜ್ಜಿಯ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರು.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
camera icon6
Jupiter
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
camera icon7
Cricketer fights
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon8
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತ..! ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್

Allu Arjun grandmother dies : ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (Allu Arjun) ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ (Allu Kanakaratnam) ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರ ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 94 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕೋಕಾಪೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಜ್ಜಿಯ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Ram Charan) ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌

ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ (Ram Charan allu kanakaratnam) ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಅವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ (allu aravind) ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟನನ್ನೇ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ!? ಯಾರು ಕದಿಯಲಾಗದ ಇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಆತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾ ಬಾಬು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವೈಜಾಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರ ಪತಿ, ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜುಲೈ 2004 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Allu Arjun grandmotherAllu KanakaratnamAllu AravindRam Charan

Trending News