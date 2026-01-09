AA23 updates : 'ಪುಷ್ಪ-2' ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ "EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 'AA23' ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೈಟಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅನೌನ್ಸ್ ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..
Just wAAit for the magic ✨
Icon star @alluarjun #AlluArjun pic.twitter.com/lG5tuXpySb
— Team Allu Arjun (@TeamAAOfficial) January 8, 2026
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬನ್ನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ (AA22) ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾಗಿ.. ಒಂದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೈಪ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಕಾಂಬೊ ಘೋಷಣೆ, ಅಟ್ಲೀ ಜೊತೆಗಿನ ಬಹುಪಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ.. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..