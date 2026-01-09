English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌..! EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY

ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌..! "EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY"

Allu Arjun AA22 : 'ಪುಷ್ಪ-2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 9, 2026, 05:00 PM IST
    • ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
    • ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!
camera icon5
Chandra Gochar
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!
ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ! ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
camera icon5
Snake safety
ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ! ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon5
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರ
camera icon5
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರ
ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌..! "EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY"

AA23 updates : 'ಪುಷ್ಪ-2' ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ಐಕಾನಿಕ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗೇಟ್‌ ಮೇಲೆ "EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್;‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಒಳಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 'AA23' ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೈಟಲ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಟೀಸರ್‌ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬನ್ನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ (AA22) ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾಗಿ.. ಒಂದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರ

ಈ ಹೈಪ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಕಾಂಬೊ ಘೋಷಣೆ, ಅಟ್ಲೀ ಜೊತೆಗಿನ ಬಹುಪಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ.. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Allu ArjunLokesh Kanagarajatlee kumarAA22AA23

Trending News