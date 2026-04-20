  ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

Allu arjun: ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 20, 2026, 02:24 PM IST
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
  • ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಆದ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್

ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

Allu arjun: ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ, ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 

ಎಸ್.. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೇಕಪ್ ಕಷ್ಟ! 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇನ್ನೂ 2 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಗಿಯಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬನ್ನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರತಂಡವು 2027 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಕಾಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

