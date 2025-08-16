English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದಕುಕೊಂಡ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌..! ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Allu arjun viral video : ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದದ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋಂದು ವೈರಲ್‌  ಆಗಿದೆ. ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದಕುಕೊಂಡ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌..! ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Allu Arjun AA22xA6 update : ಅಲಾ ವೈಕುಂಟಪುರಾಮುಲು, ಪುಷ್ಪʼ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು.. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್‌ಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆಎ ಮಾಸ್ಕ್‌ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಧಾನ ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ನ ಪಿಎ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ..  

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಇದನ್ನು "ದುರಹಂಕಾರ" ಅಥವಾ "ಅಹಂಕಾರ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ, "ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಪಸ್ತುತ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ AA22xA6 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

