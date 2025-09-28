English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆ!

Allu Shirish: ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಮದುವೆ ಸದ್ದು ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 28, 2025, 08:36 AM IST
  • ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆ!

Allu Shirish Marriage: ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಾದ ಅಲ್ಲು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಈ ಮೂವರೂ ಸಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪದಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವ ಹಿರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಆದರೆ, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಲ್ಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 38 ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯದವಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈಗ, ಮನೆಯವರಿಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಕರೂರ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ.. 10 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು, 30 ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ!

ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Allu Shirish MoviesAllu Shirish Love storyAllu Shirish RelationshipAllu Shirish Marriage NewsAllu Shirish Wedding News

