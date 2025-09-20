ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ..! ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ವಿಚಾರ

Ameesha Patel : ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೀಷಾ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಟಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಪುರುಷರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ..' ಎಂಬ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ... ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೀಷಾ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು... ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. 2000 - 2003 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..
ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.