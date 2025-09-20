English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ..! ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ವಿಚಾರ

Actress news : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿಯರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 20, 2025, 12:03 PM IST
    • ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.
    • ಅಮೀಷಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿನ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon6
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ! ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
camera icon6
Gold price
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ! ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
camera icon7
ACTRESS
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon5
Kusha Kapila
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ..! ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ವಿಚಾರ

Ameesha Patel : ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೀಷಾ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಟಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಪುರುಷರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ..' ಎಂಬ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ '1' ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಕು! ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ... ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೀಷಾ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು... ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. 2000 - 2003 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈಗಲೇ ಈ 3 ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಿ..!

ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ACTRESSAmeesha Patelameesha patel lifeAmeesha Patel love lifeAmeesha Patel social media

Trending News