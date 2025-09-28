ʻನಾನು ಆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧʼ : ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಾಯಕಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ರಣವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಕ್ರಷ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನನಗೆ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಷ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಡ್
ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವರ್ಷ. ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಜೂನ್ 9, 1975 ರಂದು ಗುಜರಾತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಅವರು 2000 ರಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ 40 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಬದ್ರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಾನಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನರಸಿಂಹುಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಗದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.
