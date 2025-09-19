ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ... ಅವರ ತಾಯಿ ನಾನು ಎಂಬುದೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Ameesha Patel : ಕಹೋನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ, ಗದರ್, ಬದ್ರಿ, ನಾನಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ಗೆ 50 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಗು ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾಥರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನೀಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ.. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿವೆ. 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ 300-400 ಬ್ರಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
