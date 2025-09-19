English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ... ಅವರ ತಾಯಿ ನಾನು ಎಂಬುದೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಟಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 10:49 PM IST
  • ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ
  • ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
alcohol
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
camera icon5
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
tea
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ... ಅವರ ತಾಯಿ ನಾನು ಎಂಬುದೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Ameesha Patel : ಕಹೋನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ, ಗದರ್, ಬದ್ರಿ, ನಾನಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ 50 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ ಡೈಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ.  ಆಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಗು ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :Zubeen Garg Death : ʻಯಾ ಅಲಿ..ʼ ಹಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ನಿಧನ, ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಸಿನಿರಂಗ

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾಥರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನೀಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ.. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿವೆ. 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್‌ 300-400 ಬ್ರಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 200 ಜನರಿಂದ ರಕ್ತದಾನ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಮಿತಾಬ್‌ಗೆ ಬಂತು ಆ ಮಾರಕ ರೋಗ.! ಕೊನೆಗೂ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಿ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Ameesha PatelAmeesha Patel childrenAmeesha Patel husband

Trending News