  • ʼಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆʼ.. ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಅರ್ಜಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್!‌

ʼಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆʼ.. ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಅರ್ಜಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್!‌

Actress Trisha Instagram Post: ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 28, 2026, 04:02 PM IST
  • ತ್ರಿಷಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ
  • ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೋಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರ

ʼಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆʼ.. ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಅರ್ಜಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್!‌

Actress Trisha: ತ್ರಿಷಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ. ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೋಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ, ತಿರುಪಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಅವರು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ ನಟ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ.. 

ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಂಗೀತಾ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಞನ್‌ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಟೋ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿದಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ ಬರೆದಿದ್ದರು.. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಾನೆ ಸಾಂಗ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು "ಓ ರಹಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಾನೆ... ನಮಗೀಗ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. 
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

