ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ವಿಜಯ್‌ ಪುತ್ರನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ!

ಕಾಲಿವುಡ್ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಜಯ್ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಚೆಂಗಲ್ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಂದ ವಿಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಮಗ ಜೇಸನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜೇಸನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಜೇಸನ್ ಅವರ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ..