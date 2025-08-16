English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಬಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌

Rekha Amitabh: ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 16, 2025, 06:03 PM IST
  • ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ರೇಖಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
  • ರೀಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

Rekha Amitabh Bachchan: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ನಟಿ ರೇಖಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ರೀಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 1981 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಗ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಕೆಲವು ನೋಡಿರದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿವಾಹವಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು . ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಂತರ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಇಂದು, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೇಖಾ ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.! 

ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

