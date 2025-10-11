ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3,190 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌..! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಶತಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ?

Amitabh Bachchan net worth: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಬ್ಬರೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರೆ, ಜಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ತಾನಾ (1980), ಶಾನ್ (1980), ರಾಮ್ ಬಲರಾಮ್ (1980), ನಸೀಬ್ (1981), ಲಾವರಿಸ್ (1981), ಕಾಲಿಯಾ (1981), ಮತ್ತು ಶೋಲೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇ 2024 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮದ ಪವರ್ ಕಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1578 ಕೋಟಿ. ಜಯಾ ಅವರ ಆದಾಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸದರಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಟನೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ಬಡ್ಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ, ಲಾಭಾಂಶ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇ 2024 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022-23 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹273.74 ಕೋಟಿ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1.63 ಕೋಟಿ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1,578 ಕೋಟಿ. 2024-25ರಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ₹350 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. 2024 ರ ಸಿಯಾಸತ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಳಿ 16 ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಇದು ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಶೈಲಿಯ ಒಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಆಟೋಬಯಾಗ್ರಫಿ LWB, ಲೆಕ್ಸಸ್ LX 570, ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ GL63 AMG, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ S 350, ಪೋರ್ಷೆ ಕೇಮನ್ S, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ V-ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ S ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ನಿವಾಸ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ, ದುಬೈನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಹಲು ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಲೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಜುಹು ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಭೂಮಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏಷ್ಯಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ 3,190 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಜಲ್ಸಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 112 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಕ್, ವತ್ಸ ಮುಂತಾದ ಬಂಗಲೆಗಳೂ ಇವೆ. ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್, ಲೆಕ್ಸಸ್ LX570 ಮತ್ತು Audi A8L ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಸುಮಾರು 260 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.