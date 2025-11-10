English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಹಳೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು.. ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಲಾಂಗ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ಹೋದ ರೇಖಾ! ಫೋಟೋಸ್‌ ನೋ‌ಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..

ಹಳೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು.. ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಲಾಂಗ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ಹೋದ ರೇಖಾ! ಫೋಟೋಸ್‌ ನೋ‌ಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..

Amitabh Bachchan And Rekha Unseen Photo: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಹಿಂದೆದೂ ಫೋಟೋಗಳು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 10, 2025, 04:59 PM IST
  • ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ನಟಿ ರೇಖಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು

Trending Photos

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon7
Budh Vakri 2025
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..
camera icon5
Shani Gochar
ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..
ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ
camera icon5
Vipreet Rajyog 2025
ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಹಳೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು.. ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಲಾಂಗ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ಹೋದ ರೇಖಾ! ಫೋಟೋಸ್‌ ನೋ‌ಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..

Amitabh Bachchan And Rekha: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ನಟಿ ರೇಖಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ರೀಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 1981 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಗ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಕೆಲವು ಅನ್‌ಸೀನ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.‌ 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ?

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿವಾಹವಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಂತರ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಇಂದು, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೇಖಾ ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ಗಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನು 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಂತೆಯೇ ಇದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದಿವೆ. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Amitabh Bachchan And Rekha Unseen PhotoAmitabh Bachchan And RekhaAmitabh BachchanRekhaAmitabh Bachchan And Rekha love life

Trending News