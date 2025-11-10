Amitabh Bachchan And Rekha: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ರೀಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 1981 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಗ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಕೆಲವು ಅನ್ಸೀನ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿವಾಹವಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಂತರ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಇಂದು, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೇಖಾ ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ಗಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಇನ್ನು 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಂತೆಯೇ ಇದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದಿವೆ.