Amitabh Bachchan and Sridevi: 'ಹನಿಮೂನ್' ಥೀಮ್ ಆಧರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳು ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಣಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮುಂದೆ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅನೇಕ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ.
22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7 ನಿಮಿಷ 46 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹನಿಮೂನ್ವರೆಗಿನ ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ನೋಟವಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆಗಳು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಂತಹ ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಹನಿಮೂನ್ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವಾದರೂ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಈಗಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡು 1992 ರ 'ಖುದಾ ಗವಾ' ಚಿತ್ರದ 'ತು ಮುಜೆ ಕಾಬೂಲ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ, ಈ ಹಾಡು ಅನೇಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
'ತು ಮುಜೆ ಕಾಬೂಲ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹಾಡು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮಧುಚಂದ್ರ ಗೀತೆಯಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1992 ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಖುದಾ ಗವಾ'ದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ 'ತು ಮುಜೆ ಕಾಬೂಲ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಣಯವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. 'ತು ಮುಝೆ ಕಬುಲ್' ಹಾಡನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಖುದಾ ಗವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಡ್ಯಾನಿ ಡೆಂಗ್ಜೋಂಗ್ಪಾ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಗೋಖಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು..
