ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ! ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕ..

Kaun Banega Crorepati Season 17: ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಮಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 5, 2026, 12:29 PM IST
  • 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 17 ನೇ ಸೀಸನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
  • ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ! ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕ..

Kaun Banega Crorepati Season 17: 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 17 ನೇ ಸೀಸನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೀಸನ್ ನ ಕೊನೆಯ ಕಂತು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಾಗ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ  ಪ್ರೋಮೋದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸಿದ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ... ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿಕು ಶಾರದಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತಿಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡ ನಿಧನ

ಸೋನಿ ಟಿವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭಾವುಕರಾದ ಅವರು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡನಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತೇವೆ... ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಓಹ್ ಅದು ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು... ಇದು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ... ನಾನು ಈ ಆಟದ ಕೊನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ" ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಹಳೇ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ರೀಎಂಟ್ರಿ..! ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು

ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀರಿ... ನಾನು ನಕ್ಕಾಗ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾವುಕನಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು... ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಈ ದೀಪಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ: ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಟ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಟ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.' ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

