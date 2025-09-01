ʼಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತುʼ.. ಅಮಿತಾಬ್‌ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿದ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ..

Amitabh Bachchan financial struggles: 70 ರಿಂದ 80 ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತುಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶೈನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಆ ಹಂತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಣ ಕೇಳಲು ಅಮಿತಾಬ್ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಾಲಗಾರರ ಸಾಲು ಇದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆಶಿಶ್ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ತೋರಿಸಿದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.
'ಮೃತ್ಯುದತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಪುನರಾಗಮನದ ಚಿತ್ರ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಮಿತಾಬ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ? ಅವರು ನನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದೆ. ಆಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಚ್ಚನ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದರು..
"ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 1998 ರ 'ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಅಥವಾ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಮಿತ್ಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವಧಿಯು ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1990 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಂಪನಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ABCL) ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವರ ಕನಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅಮಿತಾಬ್ ʼಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವು. ಆಗ ಬಂಗಲೆ ಕೂಡ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅವಧಿʼ ಎಂದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಚ್ಚನ್ ಸೋಲಿನಿಂದಲ್ಲ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.. "ಇತ್ತೀಚೆನ ಜನರು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಹ ಇಂತಹ ನೋವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಿವಾಳಿತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಅಳಲಿಲ್ಲ. ದಿವಾಳಿತನದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವವರೆಗೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಊಹಿಸಲಾಗದ ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.