ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನಂತರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನದ ಶೌಚಾಲಯ' ಇದೆ! ಇವರ ಸಂಪತ್ತು 3000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು

Amitabh Bachchan home : ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ಫೋಟೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2016 ರ ನೆನಪುಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಶೌಚಾಲಯ. ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ
ನೆಟ್ಟಿಗರು.. "ವಾವ್! ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ.. ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರದ ಶೌಚಾಯಲ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "2016 ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
