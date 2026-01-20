English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನಂತರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ! ಇವರ ಸಂಪತ್ತು 3000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನಂತರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನದ ಶೌಚಾಲಯ' ಇದೆ! ಇವರ ಸಂಪತ್ತು 3000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು

Actor Golden toilet : ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಅದು ಓರ್ವ ನಟನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ... ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 20, 2026, 09:15 PM IST
  • ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ
    ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
    ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

ಅಭಿಜಿತ್‌ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಅಪಾರ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Gochar
ಅಭಿಜಿತ್‌ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಅಪಾರ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಗನೇ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ! ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ..
camera icon6
khasi community boys do housework
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಗನೇ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ! ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ..
&#039;ನಾನು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ&#039;-ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನ ಸ್ಪೋಟಕ ಪೋಸ್ಟ್ 
camera icon5
aparna yadav divorce
'ನಾನು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ'-ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನ ಸ್ಪೋಟಕ ಪೋಸ್ಟ್ 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ಇಪಿಎಫ್‌ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO Suvidha Providers
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ಇಪಿಎಫ್‌ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನಂತರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನದ ಶೌಚಾಲಯ' ಇದೆ! ಇವರ ಸಂಪತ್ತು 3000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು

Amitabh Bachchan home : ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ಫೋಟೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2016 ರ ನೆನಪುಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆಲ್ಫಾ #MEN LOVE VENGEANCE" ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಶೌಚಾಲಯ. ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ

ನೆಟ್ಟಿಗರು.. "ವಾವ್! ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ.. ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರದ ಶೌಚಾಯಲ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "2016 ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್‌ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Varma (@itsvijayvarma)

ನೆಟ್ಟಿಗರು.. "ವಾವ್! ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ.. ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರದ ಶೌಚಾಯಲ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "2016 ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್‌ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Golden toiletAmitabh BachchanAmitabh Bachchan homeamitabh bachchan house

Trending News