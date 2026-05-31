Amitabh Bachchan Praises Vaibhav: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಫಿದಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
IPL 2026: ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಮಂದವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಆತನ ಆಟ.. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಂತೂ (IPL 2026) ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಅವ ವೈಭವವೆಂದು, ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಆತನದ್ದೇ ಹವಾ.. ಹೌದು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ (Vaibhav Suryavanshi) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಟಿ ಬೆರಗಾಗದ ಜನರೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಆತನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ, ಆಡಿದ ಪ್ರತೀ ಮ್ಯಾಚಿನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸದ ದಿನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಟ ನೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಕೂಡಾ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ "15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಆಡಲು ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ 15ರ ಪೋರ!
ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಅದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಬರೀ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ತಾಜ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 38 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಶತಕಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಶತಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೂಡಾ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 72 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 440 ಎಸೆಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ವೇಗದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.