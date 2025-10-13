ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ! ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌?

Amitabh bachchan:ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್, ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ವದಂತಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಅವರು ಆಗಾಗ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಬಿಗ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ 2010 ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರು ಸುಳ್ಳು, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾರಹಿತ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. 'ಇಂದು ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ನೋವು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಲೇಖನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ, ಸಂವೇದನಾರಹಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, 'ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.'
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು.
