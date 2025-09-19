Amitabh Bachchan hepatitis : ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 82 ವರ್ಷ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು 'ಕುಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾದ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 200 ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೈರಸ್ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 2005 ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಬಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಟಿಬಿ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. "ನಾನು ಟಿಬಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.