Video: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಏಕವಚನ ಬಳಸಿದ ಬಾಲಕ! ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ತೋರಿದವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರಾ ಬಿಗ್‌ ಬಿ?

Amitabh Bachchan statement on Ishit Bhat: ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌, "Kabhi kabhi bacche overconfidence mein galti kar dete hai" (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ) ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 14, 2025, 09:26 PM IST
Video: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಏಕವಚನ ಬಳಸಿದ ಬಾಲಕ! ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ತೋರಿದವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರಾ ಬಿಗ್‌ ಬಿ?

Amitabh Bachchan statement on Ishit Bhatt: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯ 17 ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಇಶಿತ್‌ ಭಟ್‌ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಶಿತ್‌ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಶಿತ್ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, "ನನಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ಇಶಿತ್‌ನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಶಿತ್ ಅವರನ್ನು ಅಸಭ್ಯ, ನೀಚ, ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು ಸತ್ತಾಗ ಈ ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಮುಳ್ಳು...
ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗಾಯಕಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರನ್ನೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ 17' ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಂತರ, ಇಶಿತ್ ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಲೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದರು. 

ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಬಿಗ್ ಬಿ ಇಶಿತ್‌ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇಶಿತ್, "ನನಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಡಿ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇಶಿತ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, "ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಶಿತ್ ಇದನ್ನು 3-4 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಶಿತ್ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 

ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌, "Kabhi kabhi bacche overconfidence mein galti kar dete hai" (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ) ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವರು ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

