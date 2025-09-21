ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿ..! 38 ವರ್ಷವಾದರೂ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ.

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

actress life : ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಿನಿರಂಗದ "ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ದುಬೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ದಿನೇಶ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ‘ನಿರಾಹುವಾ’ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:20 PM IST
  • ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಹುವಾ ಜೋಡಿಯ ಆನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.
  • ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

Amrapali Dubey : ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಿನಿರಂಗದ "ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ದುಬೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ದಿನೇಶ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ‘ನಿರಾಹುವಾ’ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಹುವಾ ಜೋಡಿಯ ಆನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ – ನಿರಾಹುವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ನಿರಾಹುವಾ ರಿಕ್ಷಾವಾಲಾ, ರಾಜ ಬಾಬು, ಬಾರ್ಡರ್, ಲಲ್ಲು ಕಿ ಲೈಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜತೆಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು, “ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ – ನಿರಾಹುವಾ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. “ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಎರಡು ಮನೆಗಳಿರುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ಅಮ್ರಪಾಲಿಯ ಈ ಉತ್ತರವು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ.

Amrapali DubeyAmrapali Dubey newsAmrapali Dubey news hindiAmrapali Dubey and Dinesh Lal Yadav Nirahua relationshipDinesh Lal Yadav Nirahua affair

