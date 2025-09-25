English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಪಾರ್ಟಿ ನಂತರ ಆಕೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಳು.."! ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

bollywood actress : ಅಮೃತಾ ರಾವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ನಂತರ ನಡುರಾತ್ರಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 06:33 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅಮೃತಾ ರಾವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಮೈ ಹೂ ನಾ ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
camera icon5
Dhan shakti rajyog effect
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
"ಪಾರ್ಟಿ ನಂತರ ಆಕೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಳು.."! ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

bollywood actress : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅಮೃತಾ ರಾವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಹೂ ನಾ ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಮೃತಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ ಮತ್ತು ಮೈ ಹೂ ನಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಬ್ಯೂಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಊಟದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, “ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಗುಣವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. “ಎರಡು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂಬ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಿಯಾಟದ ಕೈಗೊಂಬೆ.. ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ! ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ..

ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಅವರು ಸದಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್‌ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡುವವರು. ಎರಡನೇ ಟೆಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಅವರ ಗಮನ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಮೃತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಹೂ ನಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, “ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಡುರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸ್ವತಃ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಂದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಮಗಳು ರೆನೀ ದೊಡ್ಡವಳಾದಾಗ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನ್‌ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ 1 ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು! 50ರಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಟಿ

ಇದೀಗ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “ಇದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. ತುಂಬಾ ಅರ್ಹವಾದ ಜಯ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Amrita RaoShah Rukh KhanBollywoodACTRESSKing

Trending News