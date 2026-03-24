'ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ವಕೀಲೆ..!

ಚೆನ್ನೈ: ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಐದು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೋಪಗಂಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಹೌದು ಒಂದೆಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಆಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಡೈಲಿ ತಂತಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 'ಧುರಂಧರ್: 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ಎನ್ನುವ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂದರ್ 2 ಚಿತ್ರವೂ ರಾಜಕೀಯ ನಿರೂಪಣೆಯನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು.ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ಔಪಚಾರಿಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.