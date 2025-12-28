English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ananya pandays bold talk 90s love : ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕ್ರೇಜಿ ನಾಯಕಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:22 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆಗೆ 90ರ ದಶಕದ ಲವ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
  • ನನಗೆ ಇಂದಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಲವ್‌ಕ್ಕಿಂತ 90ರ ದಶಕದ ಪ್ರೀತಿ ಸೂಪರ್‌

ಇಂದಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಲವ್‌ಕ್ಕಿಂತ..90ರ ದಶಕದ ಪ್ರೀತಿ ಸೂಪರ್‌ ಎಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸುಂದರಿ..!

Ananya pandays bold talk 90s love: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಿಂದಲೇ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಯುವತಿ, ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ.. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ಹುಕ್-ಅಪ್' ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ,ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆಗೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 90ರ ದಶಕದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಈ ನಟಿ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ,ಪರಸ್ಪರ ಕಾಯುವ ಸಿಹಿ ಭಾವನೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನನ್ಯಾ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹಳೆಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಧುನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಪ್ರಣಯ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಮಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನನ್ಯಾ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವಳು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಂತೆಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಆಶಿಸುತ್ತಾಳೆ..ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಇಂದಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಲವ್‌ಕ್ಕಿಂತ 90ರ ದಶಕದ ಪ್ರೀತಿ ಸೂಪರ್‌ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

