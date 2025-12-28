Ananya pandays bold talk 90s love: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಿಂದಲೇ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಯುವತಿ, ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ.. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ಹುಕ್-ಅಪ್' ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ,ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆಗೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 90ರ ದಶಕದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಈ ನಟಿ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ,ಪರಸ್ಪರ ಕಾಯುವ ಸಿಹಿ ಭಾವನೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನನ್ಯಾ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹಳೆಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಧುನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಪ್ರಣಯ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಮಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನನ್ಯಾ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವಳು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಂತೆಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಆಶಿಸುತ್ತಾಳೆ..ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಇಂದಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಲವ್ಕ್ಕಿಂತ 90ರ ದಶಕದ ಪ್ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..
