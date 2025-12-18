ʼಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.. ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದ್ಯಾಕೆ?ʼ.. ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್

Anasuya Bharadwaj: ಅನಸೂಯಾ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅನಸೂಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಲೈಂಗಿಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಅನಸೂಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಖಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನಸೂಯಾ, ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತ ಹುಡುಗರು ತಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ಎಂದರೇ ಅವರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಆದರೆ ತಮಗಿಂತ 30-35 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕೇಳಿದರು..
ಇದಕ್ಕೆ ಅನಸೂಯಾ.. ʼಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾ?ʼ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ನಿಖಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾಮ ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮವೇ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಜನರು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೀಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಹೇಳಿದರು. 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಅನಸೂಯಾ, ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಅವಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಮ್ಮತ್ತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದ ಅನಸೂಯಾ, ಪುಷ್ಪ 2 ರಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ.