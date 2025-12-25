ಮೈತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಳಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, "ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ನಿನ್ನದಲ್ಲ" ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ.!

Anasuya on Shivaji : ನಾಯಕಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾಜಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. "ದೋಷ ಇರುವುದು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ನೋಟದಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಏನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಆಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟರಿಂದ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ, ನಿನ್ನದಲ್ಲ" ಎಂಬ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರೂ ಅವಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ ನಟಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು "ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಮತ್ತು "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುಂಪೊಂದು ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರಬೇಕು ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಮನ್ನಣೆಗಿಂತ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.