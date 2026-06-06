Anasuya Bharadwaj shocking statement on movies: ಮೆಗಾ ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪೆದ್ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದಿ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿವಾದಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್, ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವಿವೇಚನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕ ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅನಸೂಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಂಕರ್ ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅನಸೂಯ ಅವರು ನಂಬಿದ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅನಸೂಯಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.