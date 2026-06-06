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ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ.. ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ?

ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕ ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

Written ByBhimappa
Published: Jun 06, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:52 PM IST
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ.. ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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