Anasuya gets emotional: ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ (ಆಂಕರ್) ಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಸೂಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಮಾನ, ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕರಾದರು.
ಅನಸೂಯಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಂ ಮತ್ತು ಸೊಗ್ಗಡೆ ಚಿನ್ನಿನಾಯನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದವು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರಂಗಮ್ಮತ್ತ ಪಾತ್ರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಆ ಪಾತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಆಫರ್ಗಳು ಅನಸೂಯಾಗೆ ಬಂದವು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೂರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಸೂಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಹಠಾತ್ತನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು? ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಯಾಯವು ಅನಸೂಯಾಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನಸೂಯಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ನೋವನ್ನು ನನಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಮಗುವಿನಂತೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ನೀಡಿದ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯವೇ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅನಸೂಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಸೂಯ ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಈಗ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ.