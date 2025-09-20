English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ..!

Anaya Bangar: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 20, 2025, 05:37 PM IST
  • ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿವೆ
  • ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು ಖಚಿತ

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon5
Esther Anil
ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
camera icon7
ACTRESS
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್, ವಿವಾಹಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..! 50ರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
camera icon8
Ameesha Patel
ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್, ವಿವಾಹಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..! 50ರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
"ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ..!

Anaya Bangar: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್, ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಜೀವನಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅನಯಾ, ನಂತರ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರುಷ್ ಭೋಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಂಡ್ರೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ! ಇದುವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?

"ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು, ಎರಡನೆಯದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅನಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ – "ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರೊಗಸಿಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಕನಸು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದದ್ದು" ಎಂದು ಭಾವೋದ್ರೇಕದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ..! ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ವಿಚಾರ

ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು. ಹುಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಆರ್ಯನ್ ಬಂಗಾರ್. 2024ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೂ ‘ಆರ್ಯನ್’ ನಿಂದ ‘ಅನಯಾ’ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯಿದ್ದು, ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಯಕೆಯೂ ಅನಯಾಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

Anaya BangarSanjay Bangar daughtertransgender woman Indiagender transition storyRise and Fall reality show

Trending News