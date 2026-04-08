ಮದುವೆಯಾಗಿ 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Anchor Anushree love story: ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಹ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ‌

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:45 AM IST
  • ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು

ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ..! ಆದರೆ ಅನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಟ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನು ನನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ರೋಷನ್ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ.. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. "ನಾನು ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಾಫಿಗೆ ಕರೆದ್ರು.. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು... ಒಂಟಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯವಾಯ್ತು. ಜ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡೋದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನನಗಿತ್ತು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು, 'ಓಹ್, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಸುಮ್ಮನೇ ಹೋಗು' ಎಂದರು.. ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನಾನು ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಶೇಕ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಷನ್‌ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಮಾತಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಹಜ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆವು" ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಆ ದಿನ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಅದಾದ ನಂತರ, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನನಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟವಾದನು' ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಪ್‌ ಮಾಡಿದೆವು.. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನು ನನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು," ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. 

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

