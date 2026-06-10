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  • /​‘ಸರಿಗಮಪ’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರು : ಅಗಲಿದ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ!

​‘ಸರಿಗಮಪ’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರು : ಅಗಲಿದ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ!

Anchor Anushree on Dileep Raj : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ‘ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿವೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 10, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:56 PM IST
​‘ಸರಿಗಮಪ’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರು : ಅಗಲಿದ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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