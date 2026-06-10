Anchor Anushree : ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆನೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ, "ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ದಿಲೀಪ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವದ ಬಹುವಚನ ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಅವನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ‘ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ’ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲಾ 5-6 ಜನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಅನು : ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ‘ಸಾರಿ’ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನೆ ಇರುವುದೇ ದಿಲೀಪನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ‘ಮನೆಗೆ ಬಾರೇ..’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ‘ನೀನು ಬರದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯೇ’ ಎಂದು ಸದಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಸರಿಗಮಪ’ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ದಿಲೀಪ ನನಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಬೈದಿದ್ದ.
ಇಂದು ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಲ್ಟ್ ಎಂದರೆ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕರೆದರೂ ನಾನು ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು, ಅವನ ಮನೆಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಾಯಿತಲ್ಲಾ ಎಂಬ ನೋವು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಸಾರಿ ದಿಲೀಪ.. ಸಾರಿ ವಿದ್ಯಾ..." ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅನುಶ್ರೀ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು.