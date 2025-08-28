"ಆ ನಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನೇ..": ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Anushree statement about Rachita Ram: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೈವ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು 'ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?' ಅಂತಾ. ಈಗ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಕರ್ ಆಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ, ಈಗ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಚೈತ್ರ ಆಚಾರ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಸ್ಯನಟ ಶರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಶ್ರೀ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದ ಅನುಶ್ರೀ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಪತಿ ರೋಷನ್ ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗಿನವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ರೋಷನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ರಚಿತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.