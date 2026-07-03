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"ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು"! ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತೇಕೆ ಬಂದಿತ್ತು?  

ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ನಟಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ನಾಗರಾಜ್‌ ವಸ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಪರ್ಣಾ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 03, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:31 AM IST
"ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು"! ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತೇಕೆ ಬಂದಿತ್ತು?  
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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