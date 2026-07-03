"ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು"! ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತೇಕೆ ಬಂದಿತ್ತು?  

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ದಂತಕಥೆ, ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ದಿವಂಗತ ಅಪರ್ಣಾ (Anchor Aparna) ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' (Gramayana Movie) ಇಂದು (ಜುಲೈ 3) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇ ಕಥೆಯ ಜೀವಾಳ.
ಪತ್ನಿಯ ನೆನೆದು ವಸ್ತಾರೆ ಭಾವುಕ : ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಪತಿ, ಲೇಖಕ ನಾಗರಾಜ್ ವಸ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಗಳ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಈ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ : ನಾಗರಾಜ್ ವಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿದ್ದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರ ಅವರು ಅಪರ್ಣಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೂ, "ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು ಅಪರ್ಣಾ ಅವರಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ತಂದಿತ್ತು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಡೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. "ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
"ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು..." : ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರು, "ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾಗರಾಜ್ ವಸ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೇ ಅವರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಪರ್ಣಾ : 1984ರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಸಣದ ಹೂವು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಪರ್ಣಾ, ನಂತರ 'ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಅವರು, ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1998ರ ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತತ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. 'ಮೂಡಲಮನೆ', 'ಮುಕ್ತ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-1 ಹಾಗೂ 'ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್'ನ 'ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.