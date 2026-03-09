English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಇವಾಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಇವಾಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ

Anchor rashmi gautam: ನಿರೂಪಕಿ ರಶ್ಮಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 9, 2026, 04:19 PM IST
  • ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ
  • ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಧನಿ ಎತ್ತಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಇವಾಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ

Anchor rashmi gautam post: ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್‌ ಅವರು  ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮತ್ತು 'ಧೀ' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಥಾನಮಾನಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ  ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿರೂಪಕಿ ರಶ್ಮಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸುಧೀರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿ

ನಿರೂಪಕಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆ ಆಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಾರಿಗೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು 

ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಮಾಡುವವರು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಪುರಾವೆ ತೋರಿಸಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ  ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏಕೆ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರಾ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ನಿರೂಪಕಿ ರಶ್ಮಿಗೆ ಆದ ಕಿರುಕುಳ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ರಶ್ಮಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

