  • ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಿಸದೆ ಆ ನಿರೂಪಕಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು : ಆಂಕರ್ ರವಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ

ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಿಸದೆ ಆ ನಿರೂಪಕಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು : ಆಂಕರ್ ರವಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ

Anchor Ravi : ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕ ಆಂಕರ್ ರವಿ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಚ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ರವಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 20, 2026, 05:58 PM IST
    • ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕ ಆಂಕರ್ ರವಿ
    • ರವಿ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಿಸದೆ ಆ ನಿರೂಪಕಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು : ಆಂಕರ್ ರವಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ

Anchor Ravi on Black magic : ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೇ ಎದುರಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರವಿ, 'ಪಟಾಸ್', 'ಧೀ ಜೂನಿಯರ್ಸ್', 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಕಸ್' ಮತ್ತು 'ಅಲಿ ಟಾಕೀಸ್' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದವರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರವಿ, "ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿತಿಮೀರಿತ್ತು" ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಿರೂಪಕಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 'ಮಾಟಮಂತ್ರ' ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ. 

ರವಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಅವರದ್ದೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಆಂಕರ್ ಒಬ್ಬರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರವಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. "ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರವಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಗುಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನಿರೂಪಕರು ನೇರವಾಗಿಯೇ 'ನಾವು ರವಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆಯಂತೆ.

ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರವಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ರವಿ, ಐದನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಶೂನಿಂದ ಹೊಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಂಕರ್ ರವಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕಿರುತೆರೆಯ ಒಳಜಗಳ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರವಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳಾ ಆಂಕರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

