"ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

Anchor soumya rao:ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂಲಕ ನಟರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂಕರ್ಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಸೂಯಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರಂತಹ ಜನರು ಈ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂಲಕ ಆಂಕರ್ ಆದರು. ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ. ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ YouTube ಆದಾಯ, ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಡುಪನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮಾತ್ರ Instagram ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಜಿರಳೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.
ಹಿಂದೆ ತಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾನೆಲ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 5 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30-40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ಗೆ ಮೊದಲು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವು ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
